Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erenler ilçesinin D-100 karayolu Çaykışla mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, aynı istikamete giden ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki otomobil kullanılmaz hale gelirken kazada A.K., M.A.M., K.K. ve C.N. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ToyotaSa Acil Yardım Hastanesine ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.