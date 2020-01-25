Sakarya'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesine bağlı Topçu Dağağzı Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karaçalı Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 54 VD 967 plakalı panelvan araç ile Topçu Dağağzı Mahallesinden anayola çıkmak isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 EA 906 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların şoförleriyle birlikte araçların içerisinde bulunan kadın ve çocukların da içerisinde olduğu toplam 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince isimleri henüz öğrenilemeyen yaralılardan 4'ü Kaynarca Devlet Hastanesine, 5'i ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.