İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 54 AFV 406 plakalı Fiat marka otomobil ile ana yola dönmek isteyen H.S. idaresindeki 54 TH 035 plakalı Mitsubishi marka panelvan çarpıştı. Kazada E.K. ve H.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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