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Sakarya'da paraşütçü ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe’den havalanan ve yamaç paraşütü yaparken rüzgarın da etkisiyle ağaca çarparak yola düşen kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe'den havalanan ve yamaç paraşütü yaparken rüzgarın da etkisiyle ağaca çarparak yola düşen kişi yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi Serdivan Kırantepe'den havalanarak yamaç paraşütü yapmak istedi. Bu esnada ters rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan paraşüt bölgede bulunan ağaçlardan birine çarptı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, paraşütü ile birlikte yola düşerek yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı paraşütçü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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