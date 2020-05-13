İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da park ve sokaklar çocukları özlemiş

Korona virüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gelen çocuklar haftalar sonra sokağa çıktı.

Parklara adeta hücum edenler çocukların mutlulukları gözlerinden okunduğu görüldü.


Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından ülke genelinde alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı kapsamında 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Parklara adeta hücum eden çocuklar gönüllerince belirlenen saatler arasında eğlendi.



Çok eğlendik


Dışarı çıktığı için mutlu olan 9 yaşındaki Enes Turgut yaptığı açıklamada, “Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Uzun zamandır çıkmıyordum. Böyle bir duygu çok güzel. Bisiklet sürdük, top oynadık çok eğlendik” derken, 9 yaşındaki Halit Kerem Aydın ise yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkmayı çok özlemişim. Çok zamandır sokağa çıkmıyordum. Sokağa çıkamayınca üzülüyordum. Arkadaşlarımı özledim onlarla oynamayı özledim. Sokağa çıktığım için çok mutluyum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.