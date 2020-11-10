Sakarya'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları paylaştı. Virüsün bulaş oranının yüksek yerlerden olan pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince tüm pazar yerlerinde; girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmasına ve vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına karar verildi.