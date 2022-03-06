İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama

Sakarya’da şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde polis ekiplerince eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya'da şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde polis ekiplerince eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi başta olmak üzere 16 ilçede eş zamanlı olarak trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin huzuru için oluşturulan kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin fotoğrafları İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Trafikte durdurulan araçlardaki sürücü ve şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Sakarya'nın huzuru, bizim dururumuzdur. Ekiplerimiz Sakarya'mızın huzur ve güvenliği için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

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