Sakarya'da polis ekiplerince yakalanan bin 587 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 18 bin 383 şüpheliden, bin 587'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yılda gerçekleşen şok uygulamalarda ise 645 adet silah ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir yılda sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı. Polis ekiplerince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla 34 bin 875 olaya müdahale etti. Gerçekleşen operasyonlarda ise yakalanan 18 bin 383 şüpheliden bin 587'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin bir yıl içerisinde yaptığı sok uygulamalarda ise 247 adet ruhsatsız tabanca, 164 adet ruhsatsız tüfek, 234 adet kurusıkı tabanca, bin 436 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 93 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında 141 kişiye fuhuştan işlem yapılırken konuyla alakalı 3 kadın sınır dışı edildi ve 40 ikamet mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde kayıp olarak aranan 180 çocuk bulunarak ailelerine teslim edilirken düzensiz göçmenle mücadelede ise farklı uyruklarda 209 kişi sınır dışı edildi.