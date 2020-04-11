Sakarya'da polis ekiplerince yasağa uymayanlara 372 bin 762 TL para cezası

Sakarya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 117 kişiye polis ekiplerince toplam 372 bin 762 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 10 Nisan 00.00'dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde ise Sakarya genelinde halkın yasağa uyarak evlerinde kaldığı gözlemlenirken, yasak kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte gece 00.00'dan itibaren birçok noktada polis ekiplerini ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde inceledi. Sakarya'nın da içinde bulunduğu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili ilk cezalar şehir genelinde de kesildi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının kararını ihlal edenlere 3 bin 186 TL para cezası kesti.

Adapazarı ilçesinde 44, Karasu ilçesinde 21, Sapanca ilçesinde 15, Serdivan ilçesinde 9, Kocaali ilçesinde 5, Erenler 4, Geyve 4, Karapürçek 4, Akyazı 4, Hendek 3, Pamukova 3 ve Taraklı 1 olmak üzere toplamda 117 vatandaşa Hıfzıssıhha Kanunun hükmünce 3 bin 186'şar TL para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 117 vatandaşa toplamda 372 bin 762 TL para cezası kesilerek, vatandaşlar polis ekiplerince evlerine gönderildi.