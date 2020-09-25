İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Erenler Belediyesi görevlileri tarafından Sakarya Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan hurda ve atıl araçlar otoparka çekildi.


Erenler Belediyesi ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Sakarya Modern Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekildi. Hurda ve atıl araçların çekilmesi ile temizliğe ve ferahlığa kavuşmasıyla, modern sanayi sakinleri yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı il Emniyet Müdürlüğüne ve Erenler Belediyesine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.