Sakarya'da polis uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile asayiş suçlarından uzak tutularak korunmaları amacıyla uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 196 okul önü ve çevresi, 42 park, 47 internet salonu, 29 kahvehane, 16 iddia bayi ile 115 umuma açık yerde uygulama yaptı. Uygulamalarda toplam 2 bin 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan GBT'de hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 şahıs da bulundu. Yapılan üst aramalarında 1 kişinin üzerinde 1,1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 240 okul servis aracını denetlerken, bunlardan evrak ve donanımları eksik olan 8 araca cezai işlem uyguladı.