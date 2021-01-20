Sakarya'da roman vatandaşın çadırı yandı, komşusu yardım istedi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Roman vatandaşların kaldığı çadırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Meydana gelen yangında çadır kullanılamaz hale gelirken komşusu devletten yardım istedi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. isimli roman vatandaşa ait olduğu öğrenilen çadırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çadır, durumun haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çadır kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri ise soruşturma başlattı. Öte yandan, daha önceki zamanlarda çadırı yanan Gülşen Tuna isimli roman vatandaş ise duruma tepki göstererek yapılan yardımın yetmediğini söyledi. Komşu Tuna, “Bak bana çoluk çocuğum yalınayak. Benimde orada barakam yandı, bana 2 bin lira para verdiler. Ben o parayla ne alacağım, bir ev 2 bin lira mı? Evimde, halım, battaniyem, yorganım hiçbir şeyim yok. Bize ev yapsınlar, biz ev istiyoruz” dedi.