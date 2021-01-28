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Sakarya'da rüşvet karşılığı engelli raporu çıkaran sağlıkçılara operasyon: 2 tutuklama

Sakarya polisi tarafından düzenlenen operasyonda usulsüz rapor düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 13 sağlık çalışanından 2’si tutuklandı.

Sakarya polisi tarafından düzenlenen operasyonda usulsüz rapor düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 13 sağlık çalışanından 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, şehrin merkez hastanesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SEAH) ve bağlı ilçe hastanelerinde görevli olan aralarında tıbbi sekreterlerin bulduğu sağlık çalışanlarının rüşvet karşılığı usulsüz rapor hazırladığı belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi(KOM) ekipleri para karşılığı engelli raporu ve sağlık raporu hazırlayan 13 sağlık çalışanını düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulandı. Ayrıca, hastanedeki elektronik materyaller üzerinde inceleme yapıldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol 1 kişi ise savcılık kararıyla salıverildi. Usulsüz raporlarla ilgili inceleme sürüyor.

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