Sakarya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün etkisini gösteren sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası taşan dereler nedeniyle 11 ev ve tarım arazileri sular altında kalırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran yağış ilçenin bazı mahallerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası taşan dereler Alandere, Yayla Mahallesi ve Kadıköy Mahallesinde bulunan toplam 11 evde su baskınına neden oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış sonrasında birçok tarım arazisi ve yollar da sular altında kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, özellikle Alandere ve Yayla Mahallelerinde etkili olan su baskınları sonrasında Karasu-Kocaali Şube müdürlüğüne bağlı 17 adet personel, 3 adet pick-up, 4 adet beko-loder, 2 adet vidanjör ve 1 adet kanal makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğu baskınların hasara yol açtığı ilçede yağış etkisini azalttı.