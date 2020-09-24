Sakarya'da sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pansuman yaptığı esnada sedyenin yanlış tarafına yattığı için uyardığı kişi ve yakınlarının tekme, tokat ve makaslı saldırısına uğrayan sağlık çalışanı korku dolu saldırı anlarını anlattı. Darp edilen sağlık çalışanı Celalettin Karabıyık, “Sedyenin yanlış tarafına yattığı için uyardığım esnada, ayağa kalkıp saldırmaya başladı ve o esnada yakınları da içeriye girerek yumruk ve tekme atmaya başladı” dedi.

Olay, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. Kolunda kesi şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi pansuman yaptırmak istedi. İddiaya göre, hastanenin gerekli prosedürüne uymayarak ilk olarak travma odasına girmesi gereken şahıs, beklemeden cerrahi müdahale odasına girdi. Burada cerrahi ekibinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, gelen hastaya pansuman yapmak istedi. Bu esnada yaralıya sedyenin yanlış yerine yattığını ve daha yukarı kısmına gelmesi gerektiğini söyleyen Karabıyık'a ‘Neden bana sert yapıyorsun' diyerek bağırmaya başlayan yaralı şahıs saldırmaya başladı. O esnada ise saldırganın dışarıda bekleyen diğer 4 yakını da odaya girerek sağlık çalışanını darp etti.

"Cerrahi makas ile yaralamaya çalıştı"

Sağlık çalışanına saldıran şahıslardan biri tekme ve tokadın yanı sıra tedavi için kullanılan cerrahi makası eline aldı. Arbede esnasında sağlık çalışanına makası saplamak isteyen şahıs, diğer vatandaşların müdahalesi ile son anda durduruldu. Yaşanan olay anında sağlık çalışanı yara alırken, tedavi için kullandığı eşyalar ise yerlere savruldu. Saldırganlar olay sonrasında kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı esnasında kafasına aldığı darbeler sonucunda darp raporu aldığını belirten sağlık çalışanı Karabıyık, hastanede 24 saat gözlem altında tutulacağını aktardı.

Saldırı anını anlattı

5 kişi tarafından saldırıya uğrayan cerrahi ekibinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, saldırı anlarını anlattı. Karabıyık, “Şahıslar saat 09.15 civarında hastaneye geldiler. Alkollüydü yaralanan şahıs kolundan yaralıydı. Cerrahi odasına geldiler. Orada ben müdahalesini yapmak üzere hastayı sedyeye aldım. Yakınlarına dışarı çıkmalarını söyledi. Zaten cerrahi müdahale odasına hasta yakınlarını almıyoruz. Daha sonra hasta sedyenin yanlış tarafına yattı. Kafası boşluğa geldi, yukarı kayması yani sedyenin daha yukarısına gelmesi gerekiyordu. Şahsa daha yukarı yatmasını söyledim. Çünkü müdahalesini ancak o şekilde yapabilirdim. Ben ona o şekilde söyleyince 'neden bana sert yapıyorsun. Çok sert şekilde konuşuyorsun' şeklinde söyledi. Ben de ona tekrar sedyenin yanlış yerine yattığını, müdahaleyi yapabilmem için yukarıya kayması gerektiğini söyledim. Öyle söyleyince ayağa kalktı üzerime yürüdü bağırarak saldırmaya başladı. O saldırı üzerine de yakınları içeri girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kişilerdi. Saldırmaya tekme yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs bizim tedavi masasında bulunan cerrahi makası alıp onunla bana saldırmaya, onu saplamaya çalıştı. Tam o sırada güvenlik arkadaşlar geldi, sağlık personeli arkadaşlar geldi. Diğer çalışma arkadaşlarım da o esnada oradaydı. Saldırdılar tekme, yumruk, küfür tehdit o şekilde bir olay gerçekleşti. Şahıslar hastaneye geldiklerinde ellerinde bir girişleri, kayıtları da yoktu. Gözaltına alındıklarını bilmiyorum. Başhekimimiz, İl Sağlık Müdürümüz sağ olsunlar aradı. Başsavcılıkla iletişime geçmişler. Darp raporu aldım. 24 saat gözlem yapacaklar. Çünkü yumruk tekme attılar kafama geldi. Başım da ağrıyor. Şuan hastanedeyiz” dedi.

"Böyle bir olay bizleri derinden yaralıyor"

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez konu ile alakalı olarak, “Bu akşam Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'te görevli Celalettin Karabıyık kardeşimize şiddet uygulanmıştır. Sağlık-Sen olarak Ağustos ayı şiddet raporunu daha yeni yayınladığımız günün arifesinde böyle bir olay ile karşılaşmamız bizleri derinden yaralıyor. Sağlık-Sen, emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans sempozyumu düzenleyerek bütün dikkatleri şiddetin üzerine çekmiş ve bu duyarlılığın arttırıcı adımların atılmasını hem gazi meclisimizden hem tüm toplumdan talep etmiştir. Fakat bu bilinç bir türlü karşılık bulmuyor ve şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Bizler bu hastane duvarlarına, bir sağlık çalışanına yapılacak olan saldırının en az 15-20 yıl ile karşılık bulacağı levhalarının biran önce asılmasını istiyor ve bu şiddetin son bulacağı günlerin arzusunu ediyoruz” diye konuştu.

"Konunun takipçisi olacağız"

Salgın sürecinde zorlu şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğini vurgulayan Sönmez, “Sağlık çalışanları şuanda korona virüs ile mücadelede aynı bir asker gibi, polis gibi şehadet şerbetini içercesine mücadele ediyorlar. Biz toplum olarak bunlara her türlü desteği vermeliyiz. Konunun takipçisi olacağımızın tekrar altını çiziyoruz. Pansumana gelen arkadaş orada müdahale ederken olay gerçekleşiyor, şuanda emniyet güçlerimiz konunun takipçisidirler. Konu inşallah yargıya da intikal edecek. Saldırıya uğrayan değerli kardeşimizin ifadesi alınıyor inşallah gerekli açıklamaları yapmaya devam edeceğiz. Kafasına bir darbe alındığı ifade edildi, ifadeden sonra bizde kendisi ile birlikte olacağız. Bugün bir sağlık çalışanını daha kaybetmenin çok derin bir üzüntü içerisinde olacaktık belki de” şeklinde konuştu.

20 santim kala makası tutmuşlar

Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusu Mahmut Serdar ise, “Cerrahi müdahale makasını şahıs alıyor, saplayacağı esnada onu kalabalıkta birisi tutuyor, yani 20 santim kala makası tutuyor birisi. Yani tutmasa makası saplayacak arkadaşımıza. İçeride önce bir kişi varmış dışarıda yakınları duyunca 5 kişiye çıkıyor sayı. 5 kişi biranda köşeye sıkıştırıyorlar arkadaşımızı ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir cam var ve oradan aşağıya atma ihtimalleri dahi vardı. Saldırganlar yok piyasada, polis yakalanması için gerekli işlemleri başlattı. Saldırganın kolunda kesi varmış yaralıymış ve zaten ilk müdahaleye de hiç uğramadan direk cerrahi müdahaleye geliyor hasta, prosedürleri dahi atlıyor önce tramvaya uğraması gerekir ona rağmen bizim arkadaşımız alıyor ve yanlış yatmış herhalde kafanız boşluğa geldi deyince sen bana gider mi yapıyorsun şeklinde olay başlıyor” ifadelerini kullandı.