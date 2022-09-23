Sakarya'da sahte alkol, para ve kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 4 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 800 adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün mamulü, sahte alkol ve para ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şehir genelinde sahte içki, tütün ürünleri ve sahte para konularına yönelik operasyon düzenledi. Adapazarı, Söğütlü ve Geyve ilçelerinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda; 150 bin 600 adet boş makaron, 4 bin 800 adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün mamulü, 2 adet sigara sarma makinesi, 10 şişe sahte içki, 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte içki, 5 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 39 adet sahte 100 TL, 139 adet sahte 50 TL, 5 adet sahte 10 TL ve 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelilerin işlemleri sürüyor.