Sakarya'da şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında vatandaşlar beyaz örtüyle uyandı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde ise yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan mahallelerde birçok araç mahsur kaldı. Araçlarını çıkaramayan sürücüler araçlarını yol kenarında bıraktı. Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı.