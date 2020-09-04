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Sakarya'da şehrin göbeğinde eski sevgili dehşeti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde defalarca tehdit edildiği iddia edilen 13 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi tarafından şehir merkezinde bıçaklanarak yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde defalarca tehdit edildiği iddia edilen 13 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi tarafından şehir merkezinde bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.S. (13) isimli genç kız Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Defalarca tehdit edildiği iddia edilen genç kız, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Bıçakla yaralanan genç kız, kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında genç kız Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan yaralanan geç kızın arkadaşları basın mensuplarına ‘Çekmeyin. Neden çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatarak yaralı gencin arkadaşlarını ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

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