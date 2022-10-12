Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üzeri çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği olayda şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.