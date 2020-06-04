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Sakarya'da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri şeker görünümü verilmiş uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri şeker görünümü verilmiş uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde şüphelendikleri iki otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobillerde yapılan aramada şeker görünümü verilmiş 32 uyuşturucu hap ve 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramada otomobil içinde bulunan G.T., M.K., Z.S. ve M.Ş. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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