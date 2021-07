Sakarya'da selin izleri temizleniyor

3 Temmuz günü Kocaali ilçesinde şiddetli yağış sonrası derenin taşması neticesinde oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu. Tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sel felaketinde sonrasında ise Demiraçma Mahallesi'nde mahsur kalan 74 vatandaş, 80'e yakın büyükbaş havyan ile 1 araç AFAD ve belediye ekipleri tarafından sular altında kalmaktan kurtarıldı. Derenin taşması neticesinde meydana gelen sel felaketi ve vatandaşların suyla mücadelesi an be an güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu doğrultuda sel felaket sonrasında ise ilgili kurumlar felaketin izlerini silmek için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında sel sularının getirdiği çamur ve moloz yığınlarından temizlenmeye başlandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara katılan mahalle halkıda imece usulü ile evlerde ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

"Selin getirdiği hasarın bedeli tahminimce 3 milyon lira civarında"

Demiraçma Mahalle Muhtarı İlyas Yılmaz, “Sel baskınında yaklaşık 40 kişi mahsur kalmıştı ve AFAD ekipleriyle bu mahsur kalanları kurtardık. Yaklaşık 50 hanede bu selden zarar gördü ve bu evlerde hemen hemen hiçbir eşya kalmadı. Selin getirdiği hasarın bedeli tahminimce 3 milyon lira civarındadır. Sel felaketinden sonra buraya Sakarya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, DSİ genel müdürü ve tüm resmi kurumlar geldi Allah razı olsun hepsinden. Bu işin asıl çözümü dere yataklarının genişlemesi, temizlenmesi ve mümkünse dere yatağındaki evlerin kaldırılması olabilir” dedi.

"Sel yavaş yavaş yükseldi ve ardından 1 metre kadar su oldu merkezde"

Sel felaketinin olduğu Demiraçma Mahallesi'nde esnaflık yapan Adem Oğuzhan, “Sel yavaş yavaş yükseldi ve ardından 1 metre kadar su oldu merkezde. Şu anda bu şokta ne kadar olduğu belli değil zararımızın. Buradan yetkililere bu dere yatağının bir an önce değişmesi gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.