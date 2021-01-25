Sakarya'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi, faciadan dönüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan rüzgar sebebi ile çam ağacı aracın üzerine devrildi. Devrilirken elektrik tellerine de zarar veren ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Konuklar Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan ve 25 yıllık olduğu öğrenilen çam ağacı şiddetli rüzgar sebebi ile devrildi. Park halindeki bir aracın üzerine devrilen ve devrilirken de elektrik tellerine zarar veren ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Zarar gören tellerin birbirlerine teması sonrasında bölgede oluşan kıvılcımlar paniğe yol açtı. Ekiplerin müdahalesi ile kesilen elektrik olası bir facianın önüne geçti.

Otomobilin üzerine düşen ağaç ekiplerin çalışması sonucu bölgeden kaldırıldı. Herhangi bir ölen veya yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, ağacın devrildiği esnada ise sokakta insan olmaması da sevindirdi.