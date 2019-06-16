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Sakarya'da şiddetli yağış esnasında ağaç aracın üzerine devrildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde şiddetli yağış esnasında caddede seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şiddetli yağış esnasında caddede seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.


Sakarya'da aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları dereye döndürdü. Şehir merkezinde 15 dakikalık bir süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağış nedeniyle semt pazarında tezgahlar sular altında kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle adeta göle dönen yollarda araçlar seyretmekte zorlandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 01 DE 737 plakalı bir otomobilin üzerine de ağaç devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu ağaç aracın üzerinden kaldırıldı.

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