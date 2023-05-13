Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 30 yaşındaki şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Sapanca ilçesi Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yol kenarında sokak köpeklerini besleyen U.A.K. (30) ile S.B.B. (29) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan S.B.B., iddiaya göre bir süre sonra geri dönerek U.A.K.'ya silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan U.A.K., konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.