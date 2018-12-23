Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bacağından silahla vurularak yaralanan Yunus K. yakınlarını arayarak, “Alo vuruldum, beni kurtarın” dedi.

Olay, Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K., silahla bacağından vuruldu. Daha sonrasında yakınlarını arayan yaralı şahıs, “Alo vuruldum, beni kurtarın” dedi. Yakınları durumu sağlık ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak yol kenarındaki boş arazide silahla bacağından vurulmuş halde bulunan Yunus K., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus K., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.