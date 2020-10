Sakarya'da sinema günleri başladı

Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali” başladı.

Sinemaya gönül vermiş üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan festivalin açılış töreni, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Törende konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, festivalin süreklilik kazanmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını umduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de konuşmasında bu yıl 6'ncısını düzenledikleri festivalin her yıl güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Festivalde yer alacak etkinlikleri geniş katılımlı olarak düzenlemek istediklerini ancak pandemi dolayısıyla katılımı sınırlı tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden Dekan Adıgüzel, festivale eserlerini gönderen yönetmenlere ve bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Adıgüzel, “Film çekmek emek ve hazırlık isteyen bir süreç. Her eserin arkasında görünmeyen kahramanlar da var. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan bir tanesi de aslında bu görünmeyen kahramanların da bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi. Bu anlamda festivalin düzenlenmesinde emeği geçen, arka plandaki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gençler de festivalin düzenlenmesinde gönüllü olarak her alanda katkı sağladılar. Öğrencileri sinemaya yönelik olarak cesaretlendirmek ve bu alanda ilk adımı atmalarını sağlamak istiyoruz. Sakarya'yı da bu film festivali aracılığıyla sinemayla buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resül Narin de açılışa katılarak bir konuşma yaptı. Sakarya'nın sanat dünyası açısından çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığına değinen Narin, “72 milletin bir arada yaşadığı bir kültür coğrafyası olan Sakarya'da böyle sanatsal bir etkinliğin yapılması, ilimiz açısından önemli olduğu kadar sanatçılarımız açısından da çok önemlidir. Uluslararası çapta Sakarya'nın tanıtımını yaparak kültür ve sanat alanında genç cevherlerin keşfedilmesini de sağlayacak olan festival, kısa film sektörüne nitelikli çalışmalarla güç katacaktır. Festivalin logosunun Sakarya'nın sembollerinden biri olan tarihi su çarkından esinlenen tasarıma verilmiş olması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor ve festivalin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yeşilçam film afişleri sergisi büyük ilgi topladı

Festivalin açılış töreninin öncesinde Türk sinemasında kötü adam karakteri rolleri ile tanınan usta oyuncu Sakaryalı Yıldırım Gencer'in Akyazı'da bulunan kabri de ziyaret edildi. Açılış konuşmalarının ardından “Vadullah Taş Koleksiyonundan Türk Sinemasının En İyi 100 Filmi Seçkisi” ve “Yıldırım Gencer Film Afişleri Sergisi”nin açılışı da yapıldı. Türk sinemasının film afişlerini toplayan 8 binin üzerinde afişin sahibi Vadullah Taş da açılışa katılarak, katılımcılara sergiyi gezdirdi ve sergide yer alan afişler hakkında bilgi verdi.

Filmleri öğrenciler değerlendirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalde üç gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşiler, film yönetmenlerinin ve senaristlerin sunacağı belgesel gösterimleri ile senaryo atölyeleri düzenlenecek. Türkiye'den ve dünyadan 139 eserin başvurduğu festivalde ön elemeye hak kazanan 20 film, kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışacak. Gösterimi yapılacak filmler öğrencilerin değerlendirmesine sunulacak. Jürinin belirlediği ilk üç film dışında her iki kategoride de en çok oyu alan film ya da filmler, belgesel ve kurmaca dalında en iyi öğrenci filmi olarak belirlenecek.

Ödül Töreni Millet Bahçesinde

Tüm Sakaryalılara açık olacak festival, Millet Bahçesinde 22 Ekim Perşembe akşamı saat 19:00'da düzenlenecek olan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılmasının beklendiği “Final Gecesi ve Ödül Töreni” ile sona erecek. Festivalde yer alan söyleşiler ve ödül töreni SAÜ İletişim Fakültesinin “@sauiletisim” Twitter ve “SAU Iletisim” YouTube hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.