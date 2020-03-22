İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da sinyalizasyon kablosu çalmaya çalışan 4 şahıs gözaltına alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sinyalizasyon kablolarını keserek çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sinyalizasyon kablolarını keserek çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Doğançay Dereköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında tren yolundan kablo hırsızlığı ihbarını alan jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler tren yolu hattında yaklaşık 150 metre uzunluğunda sinyalizasyon kablolarının kesilmiş olduğunu ve 41 ADC 528 plakalı aracın da bölgede olduğunu gördü. Ekiplerce gerçekleştirilen arama esnasında sazlık içerisine gizlenmiş şekilde İ.Y.A., T.G., İ.A. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Suçlarını itiraf eden 4 şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.