Sakarya'da sis etkili oluyor

Sakarya'da etkili olan sis, şehir merkezi ve birçok ilçede görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalışıyor.

Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.