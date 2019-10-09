İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler - Karasu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FDZ 18 plakalı buğday yüklü kamyon sabah saatlerinde etkili olan sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi.


Kazayı hafif yara alarak atlatan kamyon sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kamyondan yola savrulan buğdaylar kara yolları ve belediye ekiplerince temizlendi.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.