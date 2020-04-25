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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 55 kişiye jandarmadan 175 bin 230 TL ceza

Sakarya’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk 2 gününde kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye jandarma ekiplerince toplam 175 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk 2 gününde kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye jandarma ekiplerince toplam 175 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 22 Nisan 00.00'dan 26 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Alınan tüm önlemlere rağmen Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıya çıkan toplam 55 vatandaşa 175 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Kısıtlamaları ihlal ederek dışarıya çıkan her bir vatandaşa Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında 3 bin 186'şar TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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