İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.

00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da başladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bırakırken kolluk kuvvetleri kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.