İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 100 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 59 bin 975 lira ele geçirildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 14-20 Kasım tarihleri arasında 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 710 gram sentetik uyuşturucu, 855 gram esrar, 285 gram metamfetamin, 88 gram kokain, 25 gram skunk, 29 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 59 bin 975 lira ele geçirildi. Öte yandan, ekiplerin nefes kesen uyuşturucu operasyonları polis kamerasına yansıdı.

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