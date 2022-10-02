İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da sonbahar manzarası

Sakarya’da yağmurla beraber sararan ağaç yapraklarının zeminde oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı.

Sakarya'da yağmurla beraber sararan ağaç yapraklarının zeminde oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da yağış etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte zemine düşen sararan ağaç yaprakları renkli görüntüler oluşturdu. Aziz Duran Parkı ve şehrin muhtelif bölgelerinde sonbahar kendini göstermeye başladı.

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