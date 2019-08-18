İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da su basan okulda kimyasal paniği

Sakarya’nın Karasu ilçesinde su basan okulun bodrum katında ’Karpit’ kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde su basan okulun bodrum katında 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Kimyasal alarm verilen lisede alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında AFAD ekipleri okulda incelemelerini sürdürüyor.


Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katını yağış sonrasında su bastı. 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Okul görevlileri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ortaya çıkan gaz için AFAD ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 4 personel, 1 KBRN aracı ile olay yerine ulaştı. KBRN ekibinin yaptığı ölçümler sonucu ortamda karbonmonoksit gazı tespit edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler gerekli ölçümleri yapabilmek için gazın havada dağılmasını beklerken, emniyet, itfaiye ve SASKİ ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.