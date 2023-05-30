Sakarya'da su kayıplarına geçit yok

Sakarya'nın kuzey bölgesinde bulunan Gürpınar Mahallesi'nin 2 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısına hizmet eden hatları ihtiyaç dahilinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Suyun tükenebilir bir kaynak olduğunun farkında olan ve bu çerçevede tüketmek yerine su kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde miras bırakmak için aralıksız çalışan kurum, eskiyen ve kayıp - kaçaklara neden olan hatlara anında müdahale ediyor. Kaynarca Gürpınar Mahallesi'nde hat yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, 2 bin metrelik içme suyu hattını kısa sürede yenileyerek abone bağlantılarını yapacaklar.

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşanan bölgede devam eden çalışmalarla alakalı yapılan açıklamada, “Sakarya'nın doğal güzelliklerine, mimarisine ve şehirciliğine yakışır şekilde altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Doğanın bize sunduğu ayrıcalıklı imkanların farkında olarak çevreci yaklaşımımızdan ödün vermiyoruz. Gürpınar Mahallesi'ne yetersiz gelen ve su kayıplarına neden olan 2 bin metrelik hat üzerinde, bu anlayışla yenileme çalışmalarını başlattık. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalar ile bölge sakinleri kaliteli içme suyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.