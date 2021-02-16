Sakarya'da su sayaçlarına müdahale

Olumsuz hava koşullarında çalışmalarını sürdüren ekipler, sıcaklıkların düşmesiyle donan sayaçları yenisiyle değiştirerek olumsuzlukların önüne geçiyor. SASKİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Su tesisatlarının soğuk havayla temas ederek donmaması için koruma altına alınmalı veya izole edilmelidir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuktan etkilenen sayaçların çalışmasında sorunlar yaşanabilir. Sayaçların donmasını önlemek için kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulabilir. Aynı zamanda donan sayaçlara kesinlikle ateş yakılarak müdahaleden kaçınılmalıdır. Sayacı donan abonelerimiz 24 saat ulaşıma açık olan çağrı merkezimizden bize ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı.