Sakarya'da sürücü kurslarında 2022 yılının taban fiyatları belli oldu

11 Aralık 2021 itibariyle yürürlüğe girecek taban fiyat ‘B' sınıfında 2 bin 774 lira olarak belirlendi.

Yönetmelik gereği her yıl Kasım ile Aralık aylarında valilik tarafından kurulan komisyonla sürücü kursu ehliyet taban fiyatları yenileniyor. Bu kapsamda Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği de taban fiyatı belirleyebilmek adına 30 Kasım Salı günü bir araya geldi. Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu başkanlığında toplanan komisyon, 11 Aralık 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 2022 yılı sürücü kursu ehliyet taban fiyatlarını belirledi. Komisyonun aldığı karar neticesinde 2022 yılı ‘B' sınıfının taban fiyatı 2 bin 774 lira olarak belirlendi.

Enflasyon yüzde 100'de artsa taban fiyatlarımız artmayacaktır

Sürücü kurslarının taban fiyatları hakkında konuşan Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Dursun Aydın, “Sakarya sürücü kursları olaraktan 2022 yılı taban fiyat listemizi belirlemek için bir araya geldik. Aralık'ın 10'unda 2021 döneminin sonu olduğu için 11 Aralık'tan itibaren taban fiyatlarımız ‘B' sınıfında 2 bin 774 lira oldu. Bu taban fiyatlar, bir yıl olmak üzere geçerlidir. Bu bir yıl içerisinde enflasyon yüzde 100'de artsa taban fiyatlarımız artmayacaktır” dedi.

Halkımızı düşünerek fiyatları aşağıda tuttuk

11 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara Sakarya'da bulunan tüm sürücü kurslarının yasa gereği uyma mecburiyetinde olduklarını da belirten Dursun Aydın, “Bu artış enflasyona göre olmuştur ve biz bu artırımları düşük tuttuk daha da yüksek olması gerekiyordu. Şuan ki araçların alım, satım, yakıtları, parça durumlarını göz önüne alırsak daha da yüksek olması gerekirdi. Fakat biz öğrenci ve Sakarya halkını düşünerek fiyatları daha da aşağıda tuttuk. Vatandaşımız, Sakarya halkımız rahat etsin diye yükün çoğunu yine biz sürücü kursları yüklendik. Geçen sene 2 bin lira olan fiyat ‘B' sınıfı 2 bin 774 lira olarak belirlendi, bu taban fiyat 11 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Taban fiyata tüm sürücü kursları yasa gereği uymak mecburiyetindedirler” ifadelerine yer verdi.