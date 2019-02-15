Sakarya'da tarihi çeşmeler yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şehir kimliğine sahip çıkan projelere imza atmaya devam ediyor. Daha önce Tarihi Sabit Efendi Konağı, Tarihi Alicanlar Konağı ve Tarihi Uzunçarşı'yı aslına uygun restore ederek şehir tarihine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Ozanlar Tekeler Mahallesi ve Eski Reji Sokağında bulunan çeşmeler aslına uygun olarak restore ediliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapıları şehre geri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Ozanlar Tekeler Mahallesi ve Eski Reji Sokağında bulunan çeşmeleri aslına uygun bir şekilde restore etmek için ekiplerimiz gerekli çalışmalara başladı. Tarihi çeşmelerimizin en kısa süre içerisinde işlemlerini tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Mutlu, “Ozanlar Tekeler Mahallesinde bulunan çeşmenin ve Eski Reji Sokağında bulunan 1838 yılında Kemahlı Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin restore işlemlerine başladık. Eski Reji Sokağında yer alan çeşmemizin üzerindeki kitabenin orijinali ise meraklıları Sakarya Arkeoloji müzesinde bulabilir. Şehrin hafızasına katkı sağlayan tüm tarihi yapıları özenle korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.