Sakarya'da tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen tır ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonucu karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametine doğru gitmekte olan S.A. idaresindeki 06 BHC 522 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır beton bariyerleri devirerek karşı şeritten gelen İ.A. idaresindeki 07 HH 762 plakalı tırla çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada araçların da yola devrilmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle D-650 karayolunda trafik bir ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanmaya çalışırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.