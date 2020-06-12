Sakarya'da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tır sürücüsünün dikkatsizliği sonucu başka bir araca çarparak sürüklemesi sonucu araç kaldırımda bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Caddesi istikametine gitmekte olan İ.O. idaresindeki 54 DB 654 plakalı tır, Enes Zurnacı idaresindeki 54 ADG 963 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen araç yayalarında olduğu kaldırımda bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar kaza yapan araca yardım etmek için seferber olurken durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralıların olmadığı kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri sürücülerin ifadelerini aldıktan sonra kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Reklam tabelasına çarparak durabilen otomobil sürücüsü Enes Zurnacı, “Karşıdan arabalar geçiyordu. Yanımda olan tır ile beraber bende kalkışa geçtim. Kavşağa kadar gelince tır arka lastikten bana çarptı ve beni kaldırımda bulunan reklam tabelasına kadar fırlattı. Yaylar vardı Allah korusun bana da yayalara da bir şey olamadı. Yaralanmadık, tırı kullanan abi de yaralanmadı Allah'a şükür” dedi.