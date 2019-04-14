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Sakarya'da toprak altında kalan vatandaş kurtarıldı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan vatandaş, ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan vatandaş, ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Bölgede fidancılık yapan İsrafil Şen (53), meydana gelen toprak kayması sonucu toprağın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine belediyeye ait kepçe ve çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen Şen'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ağır yaralı olarak toprak altından çıkartılan şahıs, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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