Sakarya'da toprak kaydı, 1 kişi toprak altında kaldı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu bir kişi toprak altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler toprak altında kalan kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.