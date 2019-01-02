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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi Akyazı Belediyesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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