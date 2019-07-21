İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan yabancı plakalı araç ile 41 RF 772 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 RF 772 plakalı otomobil savrulup direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı vatandaş ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.