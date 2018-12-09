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Sakarya'da traktör devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 54 PA 900 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü A.Y. ve traktörde bulunan B.Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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