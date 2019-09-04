Sakarya'da ulaşımda yeni hamleler için hazırlıklar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulaşımda Sakarya'ya kazandırılacak yeni projeler için bürokratlarıyla Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) bir araya geldi.

Düzenlenen programa Başkan Ekrem Yücei'nin yanı sıra, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İsen, Genel Sekreter Vekili Ali Oktar, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Ulaşım Dairesi Başkanı Ömer Turan ve bürokratlar katıldı. Toplantı şehrin devam eden ulaşım projelerinin yanı sıra hayata geçirilecek yeni yatırımlarda masaya yatırıldı. Sakarya'nın ulaşım ağını genişletecek, modern adımlarla ihtiyaçları çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz ulaşım geleceğine kalıcı çözümler getirmek adına hazırlıklarımızı başlattık. Ulaşımda hayata geçireceğimiz yeni projeler, devam eden çalışmalarla ilgili bürokratlarımızla görüştük. Şunu ifade etmem gerekir; biz ulaşım için gereken adımları ivedi bir şekilde atacağız. İnşallah Sakarya'nın ulaşımına yeni bir soluk kazandıracağız” dedi.

Yeni duble yollar, akıllı kavşaklar, bisiklet yolları, şehre yeni giriş kapıları ve raylı sistem gibi ulaşımı geniş bir yelpazede ele aldıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Her geçen gün gelişen ve değişen bir şehir hüviyetindeyiz. Şehrimizdeki araç sayısı da Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gösteriyor. TÜİK'in son açıkladığı verilerde de trafiğe kayıtlı araç sayısı 287 bin 147. Bu artış gösteren rakamlar bizim de ulaşımda yeni adımlar atmamızı gerekli kılıyor. Ulaşımı bütüncül bir şekilde ele alarak, yeni yatırımlarla Sakarya'nın ulaşım geleceğini garanti altına alacağız” diye konuştu.

Başkan Ekrem Yüce, ulaşım başlığında gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin detayları da paylaşarak, “Raylı sistemler noktasında somut adımlar atacağız. Şehrimizle daha önce paylaştığımız nostaljik tramvay noktasında da fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik akışını rahatlatmak adına bazı noktalarda akıllı kavşaklar inşa edecek, sinyalizasyon sistemleri ile trafiği akıcı hale getireceğiz. Yeni duble yollar, bağlantı ve çevre yolları, bisiklet yolları ve ulaşım filomuza dahil edeceğimiz otobüslerle Sakarya'da ulaşımı daha sağlıklı ve güvenilir hale taşıyacağız. Rabbim millete hizmet yolculuğunda atacağımız tüm adımları hayırlı ve mübarek eylesin” şeklinde konuştu.