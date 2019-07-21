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Sakarya'da üniversite öğrencilerini şoka uğratan hırsızlık

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde üniversite öğrencilerinin taşınma esnasında kısa bir süreliğine dışarıya bıraktıkları eşyaları güpegündüz çalındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üniversite öğrencilerinin taşınma esnasında kısa bir süreliğine dışarıya bıraktıkları eşyaları güpegündüz çalındı. Üniversite öğrencilerini şoka uğratan hırsızlıkla ilgili polis çalışma başlattı.


Olay, 9 Temmuz tarihinde Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan 4 üniversiteli genç, okulun kapanmasıyla birlikte farklı bir yere taşınmaya karar verdi. Öğrenciler, taşınma işlemi için evdeki eşyaları dışarıya çıkarmaya başladı. 4 arkadaş eşyalarının bir kısmını dışarıya çıkardıktan sonra diğer eşyaları da almak için tekrar eve girdi. O esnada olay yerine üç tekerlekli bir motosikletle gelen 2 şüpheli, dışarıdaki eşyaları motosiklete yükleyerek kaçtı. Bir süre sonra diğer eşyalar ile birlikte tekrardan aşağıya inen öğrenciler, dışarıya bıraktıkları eşyalarının yerinde olmadığını görünce şok oldu. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını kontrol eden öğrenciler, 2 şüphelinin motosikletle eşyaları alıp kaçtığını gördü. Öğrenciler, kamera kayıtları ile birlikte polise başvurdu. Polis, gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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