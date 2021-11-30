Sakarya'da üniversitelerde eğitime lodos arası

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)'de olumsuz hava koşulları sebebi ile yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Gerçekleştirilecek ara sınavların ise 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında etkili olan lodos Sakarya'da da hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtına sebebiyle şehirde yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıklamıştı. Vali Kaldırım'ın açıklaması sonrasında Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesinden de açıklama geldi. SAÜ ve SUBÜ'de de yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek, gerçekleştirilecek ara sınavların 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle, 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Dersler kendi saatinde uzaktan eğitimle yürütülecektir. Ara sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatte yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından ise, “Sevgili öğrencilerimiz, ilimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Kasım Salı günü yapılacak sınavlara bir gün ara verilmiştir. Salı günkü sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatlerde yapılacaktır. Pazartesi günü yapılamayan dersler hafta içerisinde telafi edilecektir” denildi.