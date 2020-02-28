Sakarya'da üretilen askeri ürünler 30 ülkeye ihraç ediyor

SAÜ'de gerçekleşen ‘Savunma Sanayi Zirvesi' konferansında konuşan Otokar Üretim ve Tedarik Grup Direktörü Mesut Akdağ fabrikada üretilen askeri ürünlerin 30 ülkeye ihraç ettiğini açıkladı.

Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek olmayı amaçlayan Sakarya Üniversitesi, Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarını zirvede ağırladı. Sakarya Üniversitesi Sanayi İşbirliği Topluluğu (SAÜSİ) tarafından düzenlenen “Savunma Sanayi Zirvesi” konferansına başta Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri araçlar olmak üzere birçok farklı alanda araçlar üreten Otokar'dan ve yerli savunma sanayisine yönelik haberleşme sistemleri, platform simülatörleri, algılayıcı ve sualtı akustik sistemler gibi ürünlerle katkıda bulunan Meteksan'dan temsilciler katıldı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen zirvede Meteksan Savunma Direktörü Tolga Çevik ile Otokar Üretim ve Tedarik Grup Direktörü Mesut Akdağ konuşmacı olarak yer aldı.

Savunmada yerli ve milliliğe önem veriyoruz

Meteksan Savunma Direktörü Tolga Çevik, Türkiye'nin savunma sanayisinin tarihçesinden ve günümüzdeki durumundan bahsederek, Meteksan firmasının projelerini ve savunma sanayi alanındaki iş olanaklarını anlattı. Meteksan Savunma'nın radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektro optik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere 6 alanda faaliyet gösterdiğini kaydeden Çevik, savunma sanayisinde yerliliğe ve milliliğe önem verdiklerini dile getirdi. Savunma sanayide çalışan personel sayısının 70 bin'i geçtiği bilgisini veren Çevik, “Yerli ve milli hedefler doğrultusunda ürettiğimiz insansız hava aracımız, göğsümüzü kabartan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok işine yarayan sistemlerdendir. 20'den fazla platformda yer alıyoruz ve bu sayıyı artırmayı, kendimiz sürekli geliştirmeyi, TSK'nın gelişmesini hedefliyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Retina radarlarımızı, radar altimetrelerimizi ihraç ettik. Bundan sonra da ihracatımızı artırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İşinizi sahiplenin

Savunma sanayisinde çalışmak isteyen öğrencilere bazı önerilerde de bulunan Çevik, “Adayların kurum kültürümüz ve değerlerimizle örtüşmesi gerekiyor. Biz ülkemiz için, Silahlı Kuvvetler için çalışıyoruz. Bunu yaparken hafta sonunda da mesai yaptığımız oluyor. Bu yüzden işi üstlenen arkadaşları daha fazla tercih ediyoruz. Çünkü işi sahiplenen kişiler onlar oluyor. Staj adaylarının ise iletişimi iyi, takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı ve gelişime açık olmaları gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin kara sistemlerini üretiyoruz

Otokar Üretim ve Tedarik Grup Direktörü Mesut Akdağ, konuşmasında yerli ve milli savunma sanayisine yönelik olarak yapılan çalışmalara, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme gibi konulara değindi. Otokar'ın Türkiye'nin en büyük ve en deneyimli özel sermayeli savunma sanayii şirketi olduğunu belirten Akdağ, “500'e yakın mühendisimiz var. Otokar, 750 kilogramdan 60 tona kadar uzanan; 4x4'ten 8x8'e ve paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip ve versiyonlarda araçlar ve Otokar tasarımı kule sistemleriyle Türkiye'nin kara sistemleri üreticisi konumunda. Otokar'ın askeri ürünleri, Türkiye dahil 30'a yakın ülkede 40'tan fazla farklı kullanıcıda aktif olarak kullanılıyor” şeklinde konutu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği zirve, soru-cevap bölümü ile devam etti.