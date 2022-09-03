Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekiplerince 5 gün içersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu operasyonları düzenlendi. 5 gün içerisinde düzenlenen farklı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 23 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar, 3 gram bonzai ve 3 bin 500 gram metamfetamin adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadeleri sonrasında serbest bırakılan A.C., T.T., O.Y., S.S. ve M.A. isimli 5 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından işlem yapıldı.